Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав: Не важно какой размер капитала, важен его тренд. Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет. Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.
Без налогов - это как? Дивиденды всё-таки капают от того же VOO или SPY. Уже ж в таком случае надо заморачиваться с декларацией и т.п. волокитой?
St/2 написав:При создании ориентиров я предпочитаю смотреть на средние за 50 лет Вот на такие результаты стоит рассчитывать планируя инвестирование на 25+
Подскажите, три вопроса. Поскольку вы явно гуру с багажом опыта 1. на сегодняшний день us small cap и LT Treasury чем современным низконалоговым на долгосрок заменить (8-12 лет)? VTI и TLT 50/50? (Реинвестиция девидендов)
2. какой ваш совет по этой пропорции когда только решились стартовать в инвестициях? Особенно в преддверии повышения ставок фрс. На вашем графике прям входи уже и за 10 лет никуда кроме вверх не пойдёт..
3. Ваше отношение к вечн портфелю? 30/40/15/7.5/7.5. В котором я б слегка на 10 % увеличила б долю VTI и уменьшила б на 10% долю TLT (для чуть агресивнее набора высоты с практически не изменной волантильностью)
Makepeace написав:St/2 Да, какая минимальная сумма для ду по этой стратегии? Подключение идет через InteractiveBrokers?
На данный момент все клиенты через InteractiveBrokers, хотя если сильно хочется, можно сделать и через exante. Сейчас начали считать налоги для клиентов, а нужно все сделки в грн и FIFO, IB нужно памятник поставить за кастомные отчеты. Не уверен что другой брокер даст такое же качество. Взаимоотношения в рамках managment account в рамках FFA. Минимальная сумма для работы $50к для иностранного брокера. Для крупного капитала в Украине (от $300к) есть вариант КИФ. Если 2021 годы будет "средним", то в 2022 запустим ПИФ с порогом входа в $1к
Добрый день. Может уже обсуждали, давно не заходил. Какой результат по стратегии за 2022 год?