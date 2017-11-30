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Перевод $

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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2015 20:09

Перевод $

Здравствуйте, у меня есть вклад в американском банке в долларах США, могу ли я забрать этот вклад на территории Украины в долларах США и как это сделать?
raevsky13
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2015 19:22

крайне сомнительно

raevsky13 не последний по важности вопрос, кто будет забирать деньги в штатах? Если Вы предполагаете ехать туда, там снимать, пользовать некий сервис по передаче нала в Украину, возвращаться сюда и здесь забирать - то это возможно - достаточно много сервисов специализируются на встречных потоках со штатами... если вы хотите это сделать дистанционно - это лучше к юристам, но они зададут вопрос - у вас есть разрешение нацбанка на счет за бугром...
cashoutbizinfo
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:37

Re: Перевод $

  cashoutbizinfo написав:Если Вы предполагаете ехать туда, там снимать, пользовать некий сервис по передаче нала в Украину, возвращаться сюда и здесь забирать - то это возможно


Хе-хе, человек как раз и спросил, что опасается такого варианта развития событий, а вы его отправляете))
Не знаю, что там за сервисы-мулы, но я бы с ними не связывался.

  raevsky13 написав:могу ли я забрать этот вклад на территории Украины в долларах США и как это сделать?


Имхо, оптимальный способ это свифт или трансфервайз.
Mavr
 
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