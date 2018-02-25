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Выгодное получение денег
из США в Украину в долларах

Выгодное получение денег из США в Украину в долларах
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2016 17:11

emeta
як це Swift дороже? це де так
я дешевшого варіанта не знаю ні туди ні назад
karabas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2016 23:22

  ZMIUCHKA написав:biacheslav потрібно зарахувати на карту в США Бо люди в огайо.


ZMIUCHKA
А какую сумму ежемесячно Вам необходимо переправлять?
Maxim243
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:28

  Maxim243 написав:ТупУм
Мне кастати посоветовали попробовать отправить перевод через riamoneytransfer.КОМ (окончание поменять)
Приватбанк сотрудничает с ними, на сайте смешные комиссии на переводы.
Буду пробовать


Уважаемый, вы попробовали или нет? Тоже заинтересовался переводами Ria, однако засад в том, что зарегистрироваться на сайте из Украины не дает. Через американский ВПН могу, однако как оно воспримет американский (якобы) аккаунт и иностранную карту? Предполагаю, что плохо воспримет.
Mavr
 
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  #<12
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