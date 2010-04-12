RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ
ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ

ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 14:21

Станом на сьогоднішній день в якому банку України і з якою комісією можна перевести в готівку іменний чек від гугла?
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 549
З нами з: 28.04.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2017 16:56

Обналичить чек

Добрый день! Меня та же проблема! Могу я вас попросить номер телефона офиса что бы спросить подробную информацию!!! Заранее спасибо!
martyshev-sasha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:28

Обналичить американский/именной чек

Все доброго времени суток! Оставлю тут свой опыт как обналичить именной пейчек. В 2018 году я участвовал в программе work and travel, в сентябре 2018 года компания которая занималась оформлением документов на программу сказала что в США изменились законы и теперь Налоги не вернуть... на самом деле можно, и присутствует много вариантов:
1. Если у вас остался американский банк аккаунт, то можно воспользоваться услугами компании TurboTax! Через них легко и быстро можно вернуть Налоги на свой банк аккаунт в америке, и обналичить в странах СНГ.
2. Если аккаунта нет, вам прийдется возвращать Налоги в именных чеках, тогда можно либо найти посредников в ВК в группах «подслушано work and travel” либо через irs.go самому заполнить декларацию.
После того как вам вернут чеки(а высылают их только на американский адрес, так что лучше иметь знакомых в америке) их можно обналичить либо через АМЕРИКАНСКИЙ пайпал (в нем есть функция cash a check, только прикол этой функции что она вычисляет GPS и соотвественно ей можно пользоваться только в штатах, то есть можно дать свой аккаунт друзьям в америке если они есть) либо отправить чеки в компанию us tax collect, эта компания занимается обналичиванием чеков. За свои услуги берет 30$+2.7% с каждого чека.
Спасибо за внимание, надеюсь кому то помог:)
kostukp96
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 00:11

Re: ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ

У меня чек на возврат налогов от налоговой США, но в США сейчас не выдают тур визы — попасть туда не могу. В Англии с чеками США работают, но счет банковский там открыть может только резидент. В Германии похожая ситуация.
Кто-нибудь обналичивал такие чеки в Европе и тд?
taurt
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
koalla » П'ят 01 гру, 2017 14:07
4 4272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 22:39
cohan
Премиум банкинг в Украине и за рубежом 1, 2, 3
de Montaigne » Сер 01 січ, 2020 21:18
22 6432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 19:07
de Montaigne
IBAN в Украине 1 ... 8, 9, 10
Haza » Пон 12 кві, 2010 18:50
91 69016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 08:58
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1236)
28.09.2021 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.