ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ

Додано: Чет 04 лип, 2019 20:28

Все доброго времени суток! Оставлю тут свой опыт как обналичить именной пейчек. В 2018 году я участвовал в программе work and travel, в сентябре 2018 года компания которая занималась оформлением документов на программу сказала что в США изменились законы и теперь Налоги не вернуть... на самом деле можно, и присутствует много вариантов:

1. Если у вас остался американский банк аккаунт, то можно воспользоваться услугами компании TurboTax! Через них легко и быстро можно вернуть Налоги на свой банк аккаунт в америке, и обналичить в странах СНГ.

2. Если аккаунта нет, вам прийдется возвращать Налоги в именных чеках, тогда можно либо найти посредников в ВК в группах «подслушано work and travel” либо через irs.go самому заполнить декларацию.

После того как вам вернут чеки(а высылают их только на американский адрес, так что лучше иметь знакомых в америке) их можно обналичить либо через АМЕРИКАНСКИЙ пайпал (в нем есть функция cash a check, только прикол этой функции что она вычисляет GPS и соотвественно ей можно пользоваться только в штатах, то есть можно дать свой аккаунт друзьям в америке если они есть) либо отправить чеки в компанию us tax collect, эта компания занимается обналичиванием чеков. За свои услуги берет 30$+2.7% с каждого чека.

Спасибо за внимание, надеюсь кому то помог:)