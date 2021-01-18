Комерційний індустріальний Банк

Дядя Дима написав:ramaz пока ни чем . Попасть в отделение сейчас не могу. Спросил у uaprofi как у него сложилось и поделился кое какими соображениями на этот счёт, так ответа нету (собственно и письмо в статусе "не прочитано"висело долго)теперь видать просто удалено.
я просто не был после этого в отделении. у меня в ИБ в разделе кредиты - пусто в налоговой - левых счетов тоже не обнаружил в КИ - движенийпо этому счёту и КЛ тоже нету.
у меня есть предположение что у них лежала реклама на КК - я заполнил заявку (вернее они заполнили сами) так как обычно большинство документов где расписуюсь беру ксерокопию через какоето время позвонили и сказали что КЛ не установили
Дядя Дима написав:Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
Может исчерпали лимит вклада?
Исключено,6-7 столбов вообще ещё "не целованные" остались. А ту пятёрочку которую приняло ,то на тот который с прошлого месяца "недопополненый " оставался. ЗЫ. так они ещё и лояльность убрали на переоткрывание.
да уж... хотел августе - если обстановка будет позволять сюда ... если прикрыли у меня остался столб только 12,5... и то до октября под 12,5% это 10% на руки я не вижу особого смысла тогда в гриня депо - так как в валюте есть 2% на руки 26,7*1,08=28,85 - считаю что такой курс может быть в любой момент, а не через год лучше уж тогда 2% в валюте
Дядя Дима написав:Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.
1.6.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Для вкладів, термін дії яких понад 60 днів, поповнення можливе тільки протягом перших 60 днів дії вкладу. 1.6.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Максимальна загальна сума поповнення Вкладу не може перевищувати початкову суму Вкладу, вказану у п. 1.1.1. за весь строк дії Вкладу.
1.6. На Рахунок допускаються додаткові внесення коштів, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 1.2. цього Договору, складають Вклад. Банк має право встановлювати обмеження щодо поповнення, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку 1.7.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Для вкладів, термін дії яких понад 60 днів, поповнення можливе тільки протягом перших 60 днів дії вкладу
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