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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 бер, 2021 17:38
cohan написав:
настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа?
У них эта система работает уже много лет.
Т.е. бонусы и программы лояльности у них суммируются.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 21:05
godl написав:
На днях мне как пенсу позвонили из банка с предложением получать пенсию через CIB банк. Предложение, 8% на остаток, как для нынешних времен существенно лучше, чем там, где я нынче, да и вообще заметно выше, чем в других банках. Здесь и предложения по депо из лучших, особенно с учетом скретч карт.
В целом уже долгое время являюсь их депо клиентом (где-то под фонд) и нареканий никаких нет. Но вот настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа?
Временных администраций особо не боюсь, большой уже опыт, хоть с тем же недавним в "Мисто", но все же...
Не только Вам звонили...
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:04
Смотрю, что неплохо так ставки по депозитам подняли.
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