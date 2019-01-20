Комерційний індустріальний Банк

godl написав:На днях мне как пенсу позвонили из банка с предложением получать пенсию через CIB банк. Предложение, 8% на остаток, как для нынешних времен существенно лучше, чем там, где я нынче, да и вообще заметно выше, чем в других банках. Здесь и предложения по депо из лучших, особенно с учетом скретч карт. В целом уже долгое время являюсь их депо клиентом (где-то под фонд) и нареканий никаких нет. Но вот настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа? Временных администраций особо не боюсь, большой уже опыт, хоть с тем же недавним в "Мисто", но все же...
vovareuckij написав:Смотрю, что неплохо так ставки по депозитам подняли.
Сегодня забирал крупный валютный депозит под фонд на меня и немного больше фонда на жену. Отдали без проблем. В кассе денег куры не клюют, в любой валюте. В отделении крутятся людишки и юрики и физики. Думаю, что банка вполне живая.