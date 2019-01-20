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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 17:38

  cohan написав: настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа?

У них эта система работает уже много лет.
Т.е. бонусы и программы лояльности у них суммируются.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 21:05

  godl написав:На днях мне как пенсу позвонили из банка с предложением получать пенсию через CIB банк. Предложение, 8% на остаток, как для нынешних времен существенно лучше, чем там, где я нынче, да и вообще заметно выше, чем в других банках. Здесь и предложения по депо из лучших, особенно с учетом скретч карт.
В целом уже долгое время являюсь их депо клиентом (где-то под фонд) и нареканий никаких нет. Но вот настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа?
Временных администраций особо не боюсь, большой уже опыт, хоть с тем же недавним в "Мисто", но все же...

Не только Вам звонили...
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:04

Re: Комерційний індустріальний Банк

Смотрю, что неплохо так ставки по депозитам подняли.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:54

  vovareuckij написав:Смотрю, что неплохо так ставки по депозитам подняли.

Сегодня забирал крупный валютный депозит под фонд на меня и немного больше фонда на жену. Отдали без проблем. В кассе денег куры не клюют, в любой валюте. В отделении крутятся людишки и юрики и физики. Думаю, что банка вполне живая.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:39

  vovareuckij написав:Смотрю, что неплохо так ставки по депозитам подняли.

Можна в групу лідерів від 17.05.21....нащупується 12%...але без поповнення :(
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 5.2021.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:56

там фактически к ставкам в таблице можно прибавлять 0,5% по грн.
и кстати там есть бонус +2% в долл)
uaprofi
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