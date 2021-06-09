Комерційний індустріальний Банк

godl написав:

На днях мне как пенсу позвонили из банка с предложением получать пенсию через CIB банк. Предложение, 8% на остаток, как для нынешних времен существенно лучше, чем там, где я нынче, да и вообще заметно выше, чем в других банках. Здесь и предложения по депо из лучших, особенно с учетом скретч карт.В целом уже долгое время являюсь их депо клиентом (где-то под фонд) и нареканий никаких нет. Но вот настораживает предложение сразу двух "плюшек" (бонус к депо и пенс), не есть ли это признаком того, что что-то там не так? Есть ли у кого мысли, инфа?Временных администраций особо не боюсь, большой уже опыт, хоть с тем же недавним в "Мисто", но все же...