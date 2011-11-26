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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:09
В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?
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vovareuckij
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Додано: Вів 05 жов, 2021 17:32
vovareuckij написав:
В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?
По депозитной было 10%,потом 6,а теперь 5. Есть ссылка на тариф?
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sens
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:24
https://cib.com.ua/ru/private/products/ ... d-platinum
sens написав: vovareuckij написав:
В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?
По депозитной было 10%,потом 6,а теперь 5. Есть ссылка на тариф?
для спонсоров, 120 грн
ну +- интересненько если не сильно Форвард верить
вот так точнееhttps://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 9_2021.pdf
как и положено CIB - гемор с выводом, через депосчет (а там тоже надо проверять как и куда дальше)
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cohan
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