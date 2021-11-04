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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:09

В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:32

  vovareuckij написав:В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?

По депозитной было 10%,потом 6,а теперь 5. Есть ссылка на тариф?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:24

  sens написав:
  vovareuckij написав:В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?

По депозитной было 10%,потом 6,а теперь 5. Есть ссылка на тариф?


https://cib.com.ua/ru/private/products/ ... d-platinum

для спонсоров, 120 грн
ну +- интересненько если не сильно Форвард верить

вот так точнее
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 9_2021.pdf

как и положено CIB - гемор с выводом, через депосчет (а там тоже надо проверять как и куда дальше)
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:33

Re: Комерційний індустріальний Банк

на Нижнем Валу переехал в бывший Сбер )
а до того был в бывшей Альфа

совпадение?
cohan
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Повідомлень: 2816
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