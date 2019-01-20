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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:50
хуторянка написав:
совпадение?
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать
Может и не может
у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо
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Митяйка
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