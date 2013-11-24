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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:50

  хуторянка написав:совпадение? :mrgreen:
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать

Может и не может :D у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо :roll:
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:22

  Митяйка написав:
  хуторянка написав:совпадение? :mrgreen:
после вступления в киб "внезапно" начались КИБер атаки от финконтор-
кол-во предложений перевалило за десяток.
задолбалась блокировать

Может и не может :D у меня на той симке где киба живёт семь лет( тьфу тьфу тьфу) в этом плане тихо :roll:

записан в бесперспективные (с)
cohan
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Повідомлень: 3297
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  #<1 ... 45464748
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