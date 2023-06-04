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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2023 00:00

Re: Revolut

Является ли PESEL обязательным? Получение номера PESEL не является обязательным требованием, однако, если Вы хотите остаться в Польше на более длительный срок, он может значительно облегчить поиск работы и ускорит все другие официальные процедуры.
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 00:00

ВIВ Вы попробовали что то подать им?)
nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:04

nnallex
Пока нет, изучаю вопрос.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:27

Re: Revolut

если указать, что сейчас живешь в Украине, то они спросят текущий адрес, а его вообще вбить нельзя, а если написать, что катаешься иногда - песель попросят, которого нет и не было) Если указываешь, что ты в польше - то почему не платишь налоги - студент или врач и еще пару вариантов или выбрать свой ответ - вот это думаю сделать и написать что никакой деятелностью не занимаюсь, не работаю и не плачу налоги, нахожусь в польше без временной защиты (без песеля)
nnallex
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