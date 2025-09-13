Одночасно із запровадженням міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN, НБУ розробив правила використання QR-коду для здійснення переказу коштів.
Дивися повний текст
Як отримати QR-код для свого рахунку
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 вер, 2025 12:15
Як отримати QR-код для свого рахунку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як отримати QR-код для свого рахунку
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|