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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 31 тра, 2023 00:00
Re: Revolut
Является ли PESEL обязательным? Получение номера PESEL не является обязательным требованием, однако, если Вы хотите остаться в Польше на более длительный срок, он может значительно облегчить поиск работы и ускорит все другие официальные процедуры.
Додано: Нед 04 чер, 2023 10:27
Re: Revolut
если указать, что сейчас живешь в Украине, то они спросят текущий адрес, а его вообще вбить нельзя, а если написать, что катаешься иногда - песель попросят, которого нет и не было) Если указываешь, что ты в польше - то почему не платишь налоги - студент или врач и еще пару вариантов или выбрать свой ответ - вот это думаю сделать и написать что никакой деятелностью не занимаюсь, не работаю и не плачу налоги, нахожусь в польше без временной защиты (без песеля)
Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:34
Додано: Суб 10 чер, 2023 10:09
Re: Revolut
Привіт. Пише Оксана Балабан, фінансова радниця iplan
Минулого тижня отримала запит від Revolut про підтвердження податкового резидентства.
У цьому нічого страшного немає, і якщо Ви також це отримали, слідуйте моїй інструкції:
🔷 Країна податкового резидентства - обираємо Україна
🔷 Причина (чому не резидент тієї країни, де вказана адреса) - Other - Refugee
🔶 Для підтвердження податкового резидентства надайте свій ідентифікаційний код платника податків (якщо попросять)
🔶 Іноземну адресу на українську не змінюйте в жодному разі!
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