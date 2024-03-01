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на тему ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.

#<1234 Додано: Сер 15 лис, 2023 14:10 Tico https://www.revolut.com/how-we-keep-your-money-safe/



Your money is held in a safeguarded account with a regulated bank or in high quality liquid assets. Your savings are deposited with partner banks. Eligible deposits are protected up to £85k per bank.



Але перед тим як розганятись і очікувати на якусь законну страховку треба спочатку відкрити рахунок, на справжні документи, справжню адресу. Зараз наскільки я чув не відкривають рахунок лише по паспорту, треба іноземний ІПН, іноземну адресу яку ви зможете підтвердити що ви дійсно там живете (квитанція комуналки, договір).



Але можете спробувати. Мій рахунок відкритий минулого року на укр паспорт і на словатську адресу не забанили, але я там і не тримаю нічого, використав виключно як транзитний рахунок щоб завести з укр валютної картки і переказати далі самому собі. Жодних р2р на чужі рахунки не робив. Але перед тим як розганятись і очікувати на якусь законну страховку треба спочатку відкрити рахунок, на справжні документи, справжню адресу. Зараз наскільки я чув не відкривають рахунок лише по паспорту, треба іноземний ІПН, іноземну адресу яку ви зможете підтвердити що ви дійсно там живете (квитанція комуналки, договір).Але можете спробувати. Мій рахунок відкритий минулого року на укр паспорт і на словатську адресу не забанили, але я там і не тримаю нічого, використав виключно як транзитний рахунок щоб завести з укр валютної картки і переказати далі самому собі. Жодних р2р на чужі рахунки не робив. adj Повідомлень: 587 З нами з: 08.04.22 Подякував: 77 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лис, 2023 15:19 adj Мне тоже для сугубо личных средств. Удивлен что мало информации, вроде много народу пользуется. Благодарю Tico Повідомлень: 69 З нами з: 05.10.12 Подякував: 76 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лис, 2023 19:07 Tico написав: adj Мне тоже для сугубо личных средств. Удивлен что мало информации, вроде много народу пользуется. Благодарю Мне тоже для сугубо личных средств. Удивлен что мало информации, вроде много народу пользуется. Благодарю

По wise було багато новин, потім дуже швидко закрили картки Українцям, залишились лише у тих хто встиг, але перевипустити вже не дають. Як буде у революта не ясно. По wise було багато новин, потім дуже швидко закрили картки Українцям, залишились лише у тих хто встиг, але перевипустити вже не дають. Як буде у революта не ясно. adj Повідомлень: 587 З нами з: 08.04.22 Подякував: 77 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 бер, 2024 00:48 Re: Revolut Прийшов в додаток пуш додати ІПН України і країни (ЄС) яка була вказана для реєстрації. Дедлайн 23 травня 2024.



Дані для CRS. adj Повідомлень: 587 З нами з: 08.04.22 Подякував: 77 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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