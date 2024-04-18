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В смысле не работает? Карта в Украине работает. Резиденство Украины можно в Революте поставить. Шо Вы хотели сказать?
Якщо у вас немає іпн європейського вам закриють рахунок бо через 6 місяців проживання по адресі яку ви вказали в анкеті (адреса ЄС) ви б стали резидентом країни. А адресу реєстрації ви теж не поміняєте на українську, щоб надати лише наш іпн (або серію і номер паспорта).
Тому як ви відкрили револют і не можете вказати іпн європейський, який у вас питають (укр можете не давати якщо не маєте )
теорія хороша, але практика показує що українській іпн + refugee працюють
adj написав:gonzo відкривались рахунки для тих хто навіть не виїжджав з України, реєстрація була просто на рандомну адресу в ЄС + укр паспорт.
Це було недовго, потім вже так не можна було зробити. Зараз на додаток до укр. паспорта питають причину проживання в країні Європи, і відповідну посвідку. Але в кого вже була картка відкрита, ймовірно буде працювати до закінчення строку дії. В мене нещодавна запитали податковий номер, український їх влаштував.
Карта регалась на Польшу. ИНН украинский введен. На ней 200Евро. Счет в злотых =0. Первое снятие. Задача снять 200Евро в Германии. Снять не дает, пишет превышен лимит.. В подробностях операции, вроде как шото конвертирует через злотый.
Подскажите шо не так, как снять 200 Евро без комиссий?