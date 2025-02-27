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Зареєструвався як Slovakia, tax residency Ukraine в 2022. В кінці минулого місяця переміщував зі збереженої картки Mastercard Монобанк EUR без комісії. Зараз монобанк перевипустив Visa, 2.5% комісії. Mastercard досі вказує без комісії. Переказ EUR на Kraken SEPA швидкий і без комісії.
Навряд чи будуть якісь бонуси по рефералці, в додатку про це нічого не пише. Але загалом Револют має багато плюсів: це легальний рахунок в ЕС, дешеві перекази по Європі, можливість купляти крипту та банківські метали. Підтримують до 36 валют на одному акаунті, помітив до речі що тут вигідний крос-курс долар/євро, маржа набагато менша як у наших обмінниках.
Можно і так "Mono bank не звертався до регулятора, не отримував жодних дозволів та діє на українському ринку незаконно."
Ну і про так званий "вихід" Revolut на український ринок він же сам вірно зауважив - "повідомляють деякі ЗМІ". Revolut про це повідомляв? Чому тоді до нього претензії, а не до "деяких ЗМІ"?
І на останок.З якого це раптом дива український національний банк забороняє будь-якому іноземному банку надавати послуги українським громадянам.Чи щось там йому вказувати.Прикол в том що Revolut як раз і не працює на території України . Тому всі ці воплі не за адресою.