|
|
Revolut
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 27 лют, 2025 18:43
Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35434
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8143 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор