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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:43

Re: Revolut

Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?
Faceless
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