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Revolut

Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:11

Re: Revolut

Пройшов всього місяць і вже призупинили видачу карток українцям, причин не називають: https://www.youtube.com/watch?v=aP8Z1pgUSj4&t=21s
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:21

Re: Revolut

хто не встиг той не запізнився

в революті ж крім крипти можно і метали торгувати , тільки в налаштуваннях поколупатися
fox767676
 
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