На 2025 год общая численность Бундесвера составляет примерно 180 тысяч человек, из которых около 62 тысяч приходится на сухопутные войска. Это включает как профессиональных солдат, так и гражданский персонал, обеспечивающий логистику и поддержку.

По сравнению с соседями, как Франция с ее 200 тысячами, Германия держится на уровне, но планы на расширение обещают изменить эту картину, словно раскрывая крылья для полета в новую эру.

Германия амбициозно планирует нарастить сухопутные силы до 100 тысяч к 2029 году, удвоив текущую численность этого вида войск. Общая цель — достичь 203 тысяч регулярных солдат, плюс 260 тысяч резервистов, достигая 460 тысяч в потенциале(это к 2039году). Это часть более широкой стратегии НАТО, где Германия берет на себя лидерство в Европе, инвестируя 350 миллиардов евро до 2040 года. Представьте, как эта трансформация превращает армию из оборонительной в настоящего гиганта, готового к любым вызовам.



Министр обороны объявил о создании новых подразделений, включая киберзащиту и космические силы, что добавит тысячи должностей. Программы набора фокусируются на добровольцах, с опросами и мотивационными кампаниями, чтобы привлечь молодежь. Это не просто цифры — это инвестиция в безопасность, словно строительство крепости в эру неопределенности.



Источник: издание Politico (politico.eu).