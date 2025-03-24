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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:11
Re: Revolut
Пройшов всього місяць і вже призупинили видачу карток українцям, причин не називають:
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:21
Re: Revolut
хто не встиг той не запізнився
в революті ж крім крипти можно і метали торгувати , тільки в налаштуваннях поколупатися
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