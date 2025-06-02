Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 24 бер, 2025 22:11
Пройшов всього місяць і вже призупинили видачу карток українцям, причин не називають:
https://www.youtube.com/watch?v=aP8Z1pgUSj4&t=21s
Sandor
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Додано: Пон 24 бер, 2025 22:21
хто не встиг той не запізнився
в революті ж крім крипти можно і метали торгувати , тільки в налаштуваннях поколупатися
fox767676
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:51
Тарас Гук
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Схоже, що Revolut закриває рахунки, якщо на них нема руху коштів і нульовий баланс
Рекомендую залишати кілька доларів/євро на картці Рево і робити раз в місяць хоч якусь активність.
Ірина_
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