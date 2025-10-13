RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Revolut

Revolut
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:11

Re: Revolut

Пройшов всього місяць і вже призупинили видачу карток українцям, причин не називають: https://www.youtube.com/watch?v=aP8Z1pgUSj4&t=21s
Sandor
 
Повідомлень: 48
З нами з: 27.08.20
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 22:21

Re: Revolut

хто не встиг той не запізнився

в революті ж крім крипти можно і метали торгувати , тільки в налаштуваннях поколупатися
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 13.06.20
Подякував: 421 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:51

Тарас Гук - адвокат, інвестор, ютубер

Схоже, що Revolut закриває рахунки, якщо на них нема руху коштів і нульовий баланс

Рекомендую залишати кілька доларів/євро на картці Рево і робити раз в місяць хоч якусь активність.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 11:08

Re: Revolut

Якщо буду прямими Р2Р на карту Revolut євро кидати(наприклад з ПУМБа) проблем не буде?
посетитель
 
Повідомлень: 1534
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 12:40

  посетитель написав:Якщо буду прямими Р2Р на карту Revolut євро кидати(наприклад з ПУМБа) проблем не буде?



Я кідав пару місяців тому. Нормально. Тільки револют час від часу просить підтвердження резиденства
PUnder
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 02.08.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 00:52

що це Oplata za subskrybcje?

Бачу в історії транзакції + (саме плюс) 19.99zl за 29 липня. Написано Oplata za subskrybcje, категорія кешбек.

Так, є плата (вона була б відємна) в розмірі 19.99zl за пакет плюс, але у мене стандарт і в інші місяці такого не було.

По аналітиці це також надходження. Но щось я не розумію, з якого револют вирішив подарувати мені 20 злотих, де подвох??
Sime
 
Повідомлень: 114
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 21:53

  Faceless написав:
  Faceless написав:
rollo написав:
З гривневої варто перевірити, бо не всі дозволяють автоконвертацію, але в принципі то не критично.
Валютний р2р з Пумба - 0.9%. В Моно здається 1%. Зі сторони отримувача може бути без комісії, але навряд можна взагалі без комісій обійтися. Але і так вже гуманно. Також був би вдячний- які ліміти на поповнення в місяць, чи можна їх підняти?
Які документи вимагало на етапі реєстрації? Достатньо закордонного паспорта, а чи вимагали підтвердження адреси - там, виписку від банку з адресою, чи квитанцію за комунальні з іменем і адресою?
Також, якщо далі відправляти по айбану. Цікаві ліміти і комісії.
Наприклад, у Геном при реєстрації достатньо паспорту і при заповнені анкети для фінмону немає потреби підтверджувати якимись довідками чи виписками. Адресу теж підтвердження не вимагає. Мені сходу дали ліміти по 10к євро в місяць.
Якщо поповнювати не їх тянучкою, просто по номеру картки, то з їх сторони комісії немає.
По айбану перекази з фіксованою комісією 1 євро.
От хотів порівняти умови


Міль пардон, а шо це таке ГЕНОМ???
swan forever
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 27.05.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:23

Міль пардон, а шо це таке ГЕНОМ???[/quote]

genome
swan forever
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 27.05.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 18:15

Revolut

swan forever написав:Міль пардон, а шо це таке ГЕНОМ???

genome
https://my.genome.eu/r/XpYjRxcNNa
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36726
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8253 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (79)
13.10.2025 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.