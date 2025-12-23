ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
fox767676 написав:Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів які будують цифрове та фінансове чучхе
Но Горох утверждает, что Украина ничего Революту запретить не могла, поэтому это ЕС так нас интегрирует Дело ясное, что дело тёмное. Может "клан суверених дніпросефардів" и в ЕС сидит...
А если вспомнить чего пояснял НБУ, то фиг поймёшь чего в Украине можно, а чего нельзя. Вроде, как Revolut банковской деятельности в Украине действительно не вёл и чего в этой "принципиальной позиции НБУ" поддерживал тогда Горох тоже не ясно.
Вот, кстати, свежак от НБУ, где ... по прежнему ничего не понятно. Есть точка зрения, что украинцам разрешено открывать счета в иностранных банках, но почему-то каждому такому иностранному банку для этого нужно разрешение НБУ (а его вряд ли кто-то из иностранных вообще имеет). Но как-то НБУ её не чётко выражает.
fox767676 написав:Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?
Почему нет? Обычный платёж внутри ЕС. Месяца три назад у меня проходил. С Paysera и Zen тоже можно. Но с такой "принципиальной позицией НБУ" нужно быть готовым, что и с IBKR украинцев попросят в любой момент. Сомневаюсь, что IBKR у НБУ получал какие-то разрешения.