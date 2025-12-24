Нет, граммы на счет покупал, цели физически завладеть не было.
Спасибо за SLV , сейчас получилось создать заказ без проволочек
сдал экзамен стало пускать на пени сток и азиатчину
чтобы я делал без наших техночучхеистов
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 24 гру, 2025 00:55
Re: Revolut
