На cfd без проблем, і з ліквідністю, і з точністю до цента, мінус спред (невеликий).
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:24
won Это для криптанов без проблем перечислить свои деньги на деревню дедушке через крипту. Для людей, не верящих даже в баксы на бумажном носителе в собственном сейфе - миссия практически невыполнимая.
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:15
jabba, а Вы при цене 5000 USD золото продавать будете, или дождетесь 10000 USD за унцию золота?
PS: Объемы можно не озвучивать, всем понятно, что это коммерческая тайна))
Додано: Сер 24 гру, 2025 01:58
Шарлатаны дуреют…
