Но, что Украина ничего Революту запретить не могла, поэтому это ЕС так нас интегрируетДело ясное, что дело тёмное. Может "клан суверених дніпросефардів" и в ЕС сидит...А если, то фиг поймёшь чего в Украине можно, а чего нельзя. Вроде, как Revolut банковской деятельности в Украине действительно не вёл и чего в этой "принципиальной позиции НБУ" поддерживал тогда Горох тоже не ясно.Вот, кстати,, где ... по прежнему ничего не понятно. Есть точка зрения, что украинцам разрешено открывать счета в иностранных банках, но почему-то каждому такому иностранному банку для этого нужно разрешение НБУ (а его вряд ли кто-то из иностранных вообще имеет). Но как-то НБУ её не чётко выражает.Почему нет? Обычный платёж внутри ЕС. Месяца три назад у меня проходил. С Paysera и Zen тоже можно. Но с такой "принципиальной позицией НБУ" нужно быть готовым, что и с IBKR украинцев попросят в любой момент. Сомневаюсь, что IBKR у НБУ получал какие-то разрешения.