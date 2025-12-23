ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
fox767676 написав:Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів які будують цифрове та фінансове чучхе
Но Горох утверждает, что Украина ничего Революту запретить не могла, поэтому это ЕС так нас интегрирует Дело ясное, что дело тёмное. Может "клан суверених дніпросефардів" и в ЕС сидит...
А если вспомнить чего пояснял НБУ, то фиг поймёшь чего в Украине можно, а чего нельзя. Вроде, как Revolut банковской деятельности в Украине действительно не вёл и чего в этой "принципиальной позиции НБУ" поддерживал тогда Горох тоже не ясно.
Вот, кстати, свежак от НБУ, где ... по прежнему ничего не понятно. Есть точка зрения, что украинцам разрешено открывать счета в иностранных банках, но почему-то каждому такому иностранному банку для этого нужно разрешение НБУ (а его вряд ли кто-то из иностранных вообще имеет). Но как-то НБУ её не чётко выражает.
fox767676 написав:Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?
Почему нет? Обычный платёж внутри ЕС. Месяца три назад у меня проходил. С Paysera и Zen тоже можно. Но с такой "принципиальной позицией НБУ" нужно быть готовым, что и с IBKR украинцев попросят в любой момент. Сомневаюсь, что IBKR у НБУ получал какие-то разрешения.
Атракціон нечуваної щедрості схоже добігає кінця ((
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого законодавства. Повідомлення з таким змістом почали надходити користувачам в Україні сьогодні, 22 грудня. Відповідні рахунки можна було відкрити на початку року, після того як Revolut почав працювати з українськими клієнтами. Протягом 60 днів користувачі зможуть вивести кошти з рахунків, йдеться у повідомленні компанії, яке отримала репортерка Forbes Ukraine як українська користувачка Revolut.
Щось нічого не приходить від Революта.
Чи може то фейк?
А мене вчора порадували. Весь рік скидав туди кошти, а тепер почуваюся дурнем
fox767676 написав:Я будував мултивалютні стртегії - стільки-то у франках, стільки у ЄВРО , золоті, сріблі і все похерилось
А что мешает всё это на IBKR продолжать делать? Разве что будут разовые потери сейчас это продать в евро и потом опять купить. Революту после того, как он в 2022м украинцев гонял, всё равно веры на долговременное хранение не было.
цель была скопить на кавалирку в южной европе на iBKR доступны не все инструменты для каких-то надо тренинги их пройти, какие-то (пенс.фонды) только американцам доступны Ну еще надо с геномом размяться, пока еще с него не переводил на iBKR
fox767676 написав:на iBKR доступны не все инструменты для каких-то надо тренинги их пройти, какие-то (пенс.фонды) только американцам доступны
Ну не знаю. Всяких разных инструментов на IBKR должно быть несравнимо больше. Тренингов я там даже и не видел - сдаёшь экзамен, что чего-то в этом инструменте соображаешь, и уперёд. Может для чего-то специфического и есть, а сильно дорогие тренинги? Может и есть какие-то инструменты, что только на Революте не американцам доступны, но вот такие, чтобы без них никак? По списку выше точно всё можно всем и без тренингов.
С IBKR, как и с прочими брокерами, IMO, единственная беда, что на нём можно только скопить. Купить кавалирку с его счёта не получится.
Как именно не пустило? Мне тоже после всех экзаменов (но никаких тренингов не просило) и даже создания дополнительного британского аккаунта (типа, торговля, идёт через британскую контору) почему-то сказало, что чего-то в моём аккаунте им не нравится и я могу почитать FAQ, чтобы попробовать угадать что (в FAQ я нашёл только, что американцам не американское покупать низя). Но вот прям чёткого требования, что обязан быть американцем, не вижу.
Если только зарабатывать на ценах металлов, то и банальные ETF неплохо работают. Например, вот на этом тикере любой пересичной мог почти удвоить долларовый капитал просто покупкой три месяца назад и холдом:
Согласен, тут не получится заказать, чтобы этот металл доставили и его в руках подержать. Может оно и важно. А на Революте можно было?