ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 25 гру, 2025 12:52
ВIВ написав: Faceless написав:
Genome
Оно ж платное.
І шо? 5 євро на місяць бо 50 на рік.
Додано: Чет 25 гру, 2025 12:59
Это для тех, кто успел (для удачно попавших даже какое-то время ещё без абонки). Для остальных (рега после 01.09.2025)
уже или скоро будет в 4 раза больше
.
Monthly account fee
20 EUR/month or 200 EUR/year (for Ukrainian clients registering on or after 16.12.2025) Monthly account fee (previous promotions) 5 EUR/month or 50 EUR/year (for Ukrainian clients registered before 13.06.2025 and between 01.09.2025–15.12.2025)¹ ¹ For clients registered between 01.09.2025–15.12.2025, the fee will increase to 20 EUR/month or 200 EUR/year starting from 14 February 2026, following an advance notice period. 0 EUR (for first-time Ukrainian clients registered between 13.06.2025 and 31.08.2025, valid until 13.06.2026)² ² The 0 EUR monthly fee offer is valid until June 13, 2026, for Ukrainians who registered their account before September 1, 2025.
Ну и для большинства ещё дополнительно 1 EUR за каждый исходящий платёж. Страшные деньги.
