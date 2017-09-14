Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:13
fox767676 написав: flyman написав:
Волгарь ти?
сам ти волгарь
текст з історії України, підручник для 7 класу
це не тобі
flyman
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:14
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові
У Чернігові 25 грудня під час повітряної тривоги о 12:56 пролунав вибух.
Російський дрон влучив у багатоповерхівку.
pesikot
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:18
Banderlog написав:
А якщо є перепад в цінах і давні соціальні звязки та мовна понятність то тут торгівля буде йти повним ходом.
Ага
особливо останні 70 років між Південною і Північною Кореями... такий торг йде, аж вуха від вибухів мін закладає....
budivelnik
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:24
Banderlog написав:
...
Коли
наша влада відмовилась від заключення миру
в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а оце треба постійно виправляти. війна на виснаження почалася, коли ми встояли за допомогою союзників. а перемовин про мир за попередні роки не було, була лише пропозиція здатися від Раші. зараз проходить щось схоже на перемовини - от й подивимось, чи погодиться РАША...
Shaman
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:32
Schmit
Додано: Чет 25 гру, 2025 13:59
Shaman написав: Banderlog написав:
...
Коли
наша влада відмовилась від заключення миру
в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а перемовин про мир за попередні роки не було
Понятно, что не было: вся делегация в полном составе с криками "ой, всьо!" взяла и убежала. А потом ещё и "предводитель" отдельный мораторий выпустил
_hunter
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:31
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
...
Коли
наша влада відмовилась від заключення миру
в стамбулі, війна перейшла до війни на виснаження.
а перемовин про мир за попередні роки не було
Понятно, что не было: вся делегация в полном составе с криками "ой, всьо!" взяла и убежала.
Это ты про Мудинского ? ))
pesikot
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:36
Псо, ты забыл кто потужно запретил сам себе проводить переговоры с балалаечниками до кордронов 91го року?
барабашов
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:48
pesikot написав:
Різдво сьогодні люди святкують, бачив вертеп ходив по місту, людей багато було
Вчора колядники ходили
Христос народився! Славімо його!
У Мико від ранку на базарі: мертві бджоли не гудуть (а якщо гудуть, то тихо). Частина продавців (розумні люди) навіть не вийшли на торгові точки(магазини). У супермаркеті, який там же на ринку знаходиться теж немає людей. Таке враження, що 1 січня сьогодні.))
fler
