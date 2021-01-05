la9 написав:Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
і навіщо вам знову цей "кактус"? Які плюшки в Райфі переважують те, що примушує вас знову проситися до нього?
Декілька місяців назад помітив, що Райф тупо роками чаржить приблизно 1 % зверху до карткових євро транзакцій (звичайно не прямо, а через підвищений курс). І при цьому має наглість, щонайменше останні 2 місяці досписувати через декілька днів "курсові різниці". Що типово, не бачив ні разу щоб хоч раз це були повернення надміру списаних грошей при падінні курсу.
Тепер просто перекидую гроші на моно і пумб, і відверто економлю.
Навіть не говорю про неможливість робити карткові перекази за кордон. Або вбогий онлайн банкінг. Так і не зрозумів, чим май райф, який вводили в експлуатацію 2+ роки!!!, кращий за попередній додаток. Зате готівковий кредит жоден оператор не забуває впарювати, їх добре намуштрували!
Єдиний реально корисний продукт - це картка 100 днів. Хоча тут теж дуже прикольно стало: банк тепер НЕ може зменшити кредитний ліміт. Ще раз: технічно НЕ може. Який звичайно був збільшений без узгодження з клієнтом.
Якби не зарплатний проект, ноги б моєї там би даано не було.
adeges написав:Навіть не говорю про неможливість робити карткові перекази за кордон.
Невозможностью я бы их не назвал, но соглашусь, что правильно: нечего говорить о переводах, которые, в отличие от прочих банков, в Райфе бесплатны (правда, пока это обещано только до НГ). А то набегут желающие и банк перегрузят.
Тобто 3 тижні вже як можна? Приємна новина. Зараз перевірю як працює
UPD Відмінно працює. І 0% комісія теж непоганий новорічний подарунок. Ну хоч чимось банк порадував у цьому році.
Банк періодично дарує радість, але як би ви про це дізналися, якби не пан moveton?) Тому "лайк, підписка, дзвіночок")
Navegantes написав:Банк періодично дарує радість, але як би ви про це дізналися, якби не пан moveton?)
Можно было ещё 14 ноября эту тему читать, как этот же пан Уже тогда можно было переводить, если тестером зарегистрироваться. Так что оно довольно задолго до нового года было (в НГ как раз скорее наоборот, подарок будет в виде ввода какого-то комиса, но посмотрим). Ну а три недели спустя для всех зарелизили. На самом деле MyRaif последние месяцы реально хорошеет на глазах. Но желательно его release notes читать, чтобы это заметить. А кто желает не только жаловаться, а и улучшить, может в тестерскую группу писать. Оно читается.
adeges Добрий день! Завжди прагнемо забезпечувати прозорі умови, адже довіра клієнтів для нас надзвичайно важлива. Хочемо пояснити, що іноді трапляються ситуації, коли сума списується не в день проведення операції. Це відбувається наступним чином: під час оплати сума у валюті рахунку визначається за курсом, що діє на момент здійснення транзакції. Протягом восьми календарних днів Банк отримує запит на фактичне списання. Якщо курс на дату операції та на дату її опрацювання відрізняється, у виписці з’являється додаткова транзакція з курсовою різницею. Щодо переказів на закордонні картки, то така можливість вже доступна в застосунку "MyRaif" і до кінця року перекази здійснюються без комісії. Хочемо детально проаналізувати Вашу ситуацію та надати пояснення. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення на Facebook або Instagram. Очікуємо на Ваше повідомлення! З повагою і турботою, фахівець Оксана.