Revolut
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 25 гру, 2025 12:52
ВIВ написав:
Genome
Оно ж платное.
І шо? 5 євро на місяць бо 50 на рік.
Faceless
Модератор
Додано: Чет 25 гру, 2025 12:59
Faceless написав:
Genome
Оно ж платное.
І шо? 5 євро на місяць бо 50 на рік.
Это для тех, кто успел (для удачно попавших даже какое-то время ещё без абонки). Для остальных (рега после 01.09.2025)
уже или скоро будет в 4 раза больше
.
Monthly account fee
20 EUR/month or 200 EUR/year (for Ukrainian clients registering on or after 16.12.2025) Monthly account fee (previous promotions) 5 EUR/month or 50 EUR/year (for Ukrainian clients registered before 13.06.2025 and between 01.09.2025–15.12.2025)¹ ¹ For clients registered between 01.09.2025–15.12.2025, the fee will increase to 20 EUR/month or 200 EUR/year starting from 14 February 2026, following an advance notice period. 0 EUR (for first-time Ukrainian clients registered between 13.06.2025 and 31.08.2025, valid until 13.06.2026)² ² The 0 EUR monthly fee offer is valid until June 13, 2026, for Ukrainians who registered their account before September 1, 2025.
Ну и для большинства ещё дополнительно 1 EUR за каждый исходящий платёж. Страшные деньги.
moveton
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:02
Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують? 🤔 Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?
Bobua
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:16
Bobua написав:
Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують? 🤔
Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?
на паузу ставлять поки 5-10 евро не сплатиш
fox767676
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:06
Bobua написав:
Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують?
Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?
Не списують за місяць, в якому не було руху по рахунку
Якщо на рахунку немає грошей, комісія висить в блокуваннях, після поповнення списується десь протягом доби
Faceless
Модератор
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:45
Trustee тоже всьо... Сьогодні у застосунку зникла карта, а в розділі "Новини" пише: "У зв'язку зі змінами структури та регуляції змушені повідомити про припинення обслуговування IBAN-рахунків в Trustee plus."
Sandor
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:47
Спробую вайз
adeges
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:28
adeges написав:
Спробую вайз
Тот же револют, только без срахования вкладов к сожалению.
ВIВ
Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:19
ВIВ написав:
Спробую вайз
Тот же револют, только без срахования вкладов к сожалению.
Докладываю: работает отлично. Прием денег на карту без комиссии. Вывод денег в евро - без комиссии. Счет бесплатный. Карта бесплатная. Но для резидентов Украины не доступная
И страхования нет. Тут ничего не поделать.
adeges
Додано: Суб 27 гру, 2025 00:12
Всё ок, только недоступна ))
посетитель
