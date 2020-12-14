RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:53

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)

Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:57

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)

Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара

и шо ?
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 22:25

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке

зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)

Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара


Это после продажи квартиры? Можно подробнее?
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 23:41

  посетитель написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)

Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь.
70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения
Шара


Это после продажи квартиры? Можно подробнее?

Во время покупки на подвысоцкого 4в. Перед подписанием договора, в одном из зданий, автоматически закрылись замки и вооружённые преступники завладели деньгами.
Несколько бандитов сидит, конечно в харьковской колонии. Но денег, имущества нет. У этой группировки есть покровители в росии, часть из них там скрылась.
Ничего интересного

Нужно запомнить одно.
Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:04

  Бетон написав:
Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает


Да.
Святая правда.
А сейчас тем более- оснований для провоцирования конфликта, избиения и ограбления вовсе не нужно, кто там потом поверит ухилянту что у него сотка на лопатнике была.
Да и вообще, кто там того ухилянта искать будет.
Интересно,что было с собой у того безымянного трупа, найденного в Тисе с связанными руками?
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та да.Я такой куйни в 90-х не помню.Примеров буквально из первых рук.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:19

  Бетон написав:Во время покупки на подвысоцкого 4в. Перед подписанием договора, в одном из зданий, автоматически закрылись замки и вооружённые преступники завладели деньгами.
Несколько бандитов сидит, конечно в харьковской колонии. Но денег, имущества нет. У этой группировки есть покровители в росии, часть из них там скрылась.
Ничего интересного

Нужно запомнить одно.
Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает

Проблема в том что сделку покупки/продажи квартиры так что б никто не узнал не проведешь.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 00:27

"ПрАТ "ХК “Київміськбуд” завершило процедуру докапіталізації, оновило керівні органи та переходить до наступного етапу антикризового плану. Компанія готується до поетапного відновлення роботи у 2026 році, повідомили у пресслужбі КМБ.

Завдяки рішенню Київської міської ради, підтримці КМДА та міського голови підприємство отримало докапіталізацію у розмірі 2,56 млрд грн. Це дозволило компанії завершити критичний етап фінансової стабілізації та перейти до реалізації подальших антикризових заходів."
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/kiivmiskbud-zavershiv-dokapitalizatsiyu-i-onoviv-kerivnitstvo.htm

Кияни щедра душа. Будемо добудовувати інвесторам квартири, куплені по 20к, щоб вони могли заробити. Інші кинуті інвестори в нерухомість не КМБ/Укрбуд, поки пролітають.
dr_bastm
