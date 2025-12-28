Стремно
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 27 гру, 2025 16:59
Re: Revolut
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:13
adeges Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:14
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:44
Но я не против, если не тупо отрицать, а раскрыть вопрос Просто, как началось с просто числа, так я числом и ответил.
А с кого за нарушение этой гарантии можно спросить? Я погуглил на английском. Там проверять своё отделение посылают куда конкретнее, чем на украинском:
На базовом аккаунте у меня в обоих местах IBLLC и ни слова про Ирландию кроме общих комментариев, что в принципе для кого-то оно существует. Более того, переключился на *F аккаунт, который мне для торговли металлами создали и тогда же и предупредили, что он британский (поэтому и нужен отдельный). Там в Account Confirmation Letter уже написано Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Такое вот двойное нарушение.
И даже если так, то это третьестепенно на самом деле. Как по мне, в первую очередь важно насколько вообще реалистично, что дойдёт до невыплаты вкладов. Во-вторую, что страховая не зажмёт компенсацию. В частности, в украинских "трастовых компаниях", опыт показал, что "все вклады застрахованы на полную сумму" - это правда (там и бумажный страховой полис давали подписывать). И если такое предлагается, значит потом ни компания, ни страховая компания ничего не отдадут.
Укрбанкам действительно страховка с лимитом побольше актуальна потому, что слишком уж часто они сыпятся. Ну вот дали 100% без ограничения суммы. Кому самое важное, чтобы размер страхового покрытия был побольше - однозначно в них. Правда, валюту отдадут в гривне, но это уже мелочи
100к евро в Революте - немного полезно. Именно потому, что он банк, а значит может довольно произвольно распоряжаться средствами клиентов. Реально потерять почти весь вклад, включая крипту и металлы, и останется только на двушку-трёшку в Киеве, но хоть такой шерсти клок.
В платёжках же и у брокеров IMHO покрытие не особенно важно потому, что, как правильно сказано, они не имеют права тратить средства клиентов на свои нужды и поэтому даже, если бизнес не пойдёт, то всё отдадут. Технически возможен (но когда мы говорим о компании, которая не вчера создана, крайне маловероятен) злой умысел и растрата всего. Но даже для таких параноиков не вижу особенного стрёма. На платёжках в любом случае нет смысла много денег держать. А если выплаты зажмёт IBKR, то это скорее всего будет уже такой мировой ппц, что и за Револют никто ничего не отдаст.
А что украинцам из Украины нужно для полноценной замены Революта, то я вообще не в курсе. Может и формальное страховое покрытие в 100к евро и не больше и не меньше. Мне нет, но мне говорили, что я не правильный украинец
|