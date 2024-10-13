Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:55
Недвижимость каждый месяц продавать, чтобы погасить жене кредит - это ещё хлопотнее
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:05
Смешно.
Будет у вас недвижимость и не надо вам будет никаких кредитов, грейсов, финмонов...
...и будет вам счастье иными словами))
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:35
Даже обновил приложение до верности. Нету там "інший документ". Дивиденды да, есть. Там заявлено, что нужно заливать такие ужасы:
Их про ОВГЗ предоставить проблематично. Хотя, конечно, залить можно что попало. Что будет - это другой вопрос. Для формы "откуда деньги, которые уже на счёт пришли" (это другая форма и в ней вариантов побольше, хотя ОВГЗ тоже нет) мне в январе поддержка действительно говорила: "У такому разі можете завантажити в меню "дивіденди" з нашої сторони врахуємо, що документи пов'язані з виплатою облігацій". Причём потом один фиг ещё дополнительных кучку затребовала. Но формально пока все дремуче. Через поддержку может и есть больше вариантов и даже, чтобы для жены перевод разрешили (во всяком случае, когда постфактум летом проверяли, после дока, что жена, финмон успокоился).
Це посилання мені підтримка Моно скинула, заходив там є додати інший документ.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:45
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:04
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:14
Увидел, конечно. Только я не возражал, что где-то для чего-то существует форма с таким пунктом. Я говорил, что в форме в приложении, которая открывается на словах "Збiльшити сумму на мiсяц" всего три варианта: зарплата, доход и дивиденды.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:24
Головне результат, ця форма не "для чего-то" а саме для надання документів для підтвердження походження коштів, я звертався в підтримку Моно з питанням чи приймуть вони довідку про доходи з податкової, ось і скинули це посилання, в додатку навіть не дивився які доки приймають. Звісно чудно чому в них різні форми для надання доків, але маємо те що маємо.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:07
Re: Ринок ОВДП
Они все три "для підтвердження походження коштів". Но различаются поводом для их запрашивания. Одна для пояснения что за деньги уже пришли на счёт. Другая для поднятия ежемесячного лимита исходящих переводов. По какому поводу просят эту третью не понятно потому, что в приложении я такую ещё не видел. Но все три разные. Может быть третья - это переделанная сейчас первая. Тут получится проверить только, когда ко мне финмон в очередной раз прицепится за слишком много поступивших за месяц денег. Может и четвёртый вариант есть. Маємо те що маємо, да.
Додано: Нед 28 гру, 2025 18:45
Re: Ринок ОВДП
Шановні колеги, хто може підказати – в силу певних причин (банківські ліміти на переказ з моїх рахунків на рахунок дружини) випав з грейс періоду у Приваті. Кредитний ліміт на картці Універсальна дружини 110000грн. 25.12.25 було погашено 64592.58грн, а вже 27.12.25 кредитний ліміт був погашений повністю. Буду дуже вдячний за підказку, як у даній ситуації правильно погасити борг, що виникне мабуть 1.01.26 та мати можливість використати кредитний ліміт у період 1.01.26 – 25.02.26р. Наперед вдячний.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|