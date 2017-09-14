Отожбо... И это еще если про "добовые поставки" не вспоминать. Но нет же - "результат был бы такой же"...
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:51
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07
Росія воює
офіційно на 8% ВВП
реально 15% ВВП ( це десь 50-60% Бюджету)
Ми воюємо на 50% БЮДЖЕТУ...але ж ВСІ ці кошти нам НАДАЛИ союзники.
США витрачала 15% Бюджету на свою армію на протязі десятків років... що створило перекос економік з Європою ( яка витрачала менше 2% ) , але з іншого боку США мала потужний інструмент ДРУК ДОЛАРІВ
Просто порівняйте
М2 США
2000 - 4,7 трлн
2025 - 22,2 трл
Зміна +17,5 трлн доларів
ВВП США 2000-2025 сума=505 трлн доларів...
Отже +3,5% ВВП ( або 10% Бюджету) США пререкривало ДРУКОМ ДОЛАРА.
При цьому
Поки не було Євро -практично всі заощадження інші країни робили в доларі США
станом на сьогодні долар займає всього 57% в резервах інших країн
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:38
Якщо подивитись на карту Балтійського моря:
шлях танкера з порту Усть-Луга проходить по мілководній Фінський затоці по фарватерам
по виходу з ФЗ є невелика ділянка путі до острова Борнхольм (на півдні країни Балтії і Польща)-ураження танкера "в баласті" (на шляху до Усть-Луга) створить екологічну катастрофу , тому що танкер має паливні танки (для головного двигуна), як правило це 1500-3000 тон, підрив одного з танків (це витикання 500-800 тон палива), а так щоб танкер потонув то треба влучити в МКО (як це було в Чорному морі)
Балтійське море -воно маленьке і там все як на долоні (навіть вночі), думаю це мало реальна операція (хоч немає нічого недосяжного), під час ДСВ німці були господарями на Балтиці, советы з переляку замінували всі фарватери і понесли найбільші втрати саме від власних мін при виводу Балтийського флоту з Таллінна в Ленінград (серпень 1941р)
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:44
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:58
консультации - со всеми проводили. То уже предфинальные встречи были.
Звучит довольно странно: Оккам бы сильно удивился ответу, вызывающиму новые вопросы - а _почему_ от них "не вимагали публічної відповіді"?
