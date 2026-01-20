Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 12131415 Додано: Пон 05 січ, 2026 10:50 Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise. M-Audio Повідомлень: 3614 З нами з: 23.03.11 Подякував: 655 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 17:54 M-Audio написав: Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise. Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise.



2.2%*70% річних для долару та фунтів, 0.8%*70% для євро. Цього нема у Революту. Плюс необмежені конвертації між валютами, якщо не помиляюсь: Револют за понад 1000 євро протягом плаваючих 30 календарних днів бере відсоток. Можливо вигідніша комісія при пересилці за межі єврозони.



і вайз корисний за диверсифікації ). ще можна підключити сюди Trade Republic або згаданы вище Interactive Brokers. Interactive Brokers для торгівлі тишком нишком краще, бо Trade Republic автоматично утримую податки у європейських юрисдикціях ) 2.2%*70% річних для долару та фунтів, 0.8%*70% для євро. Цього нема у Революту. Плюс необмежені конвертації між валютами, якщо не помиляюсь: Револют за понад 1000 євро протягом плаваючих 30 календарних днів бере відсоток. Можливо вигідніша комісія при пересилці за межі єврозони.і вайз корисний за диверсифікації ). ще можна підключити сюди Trade Republic або згаданы вище Interactive Brokers. Interactive Brokers для торгівлі тишком нишком краще, бо Trade Republic автоматично утримую податки у європейських юрисдикціях ) adeges Повідомлень: 4599 З нами з: 14.03.06 Подякував: 434 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 20:26 А є на форумі десь гілка за Вайз?

А є на форумі десь гілка за Вайз?

Бо щось не знайшов swan forever Повідомлень: 1174 З нами з: 27.05.15 Подякував: 171 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 січ, 2026 10:00

Бо щось не знайшов А є на форумі десь гілка за Вайз?Бо щось не знайшов



