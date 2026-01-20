|
Revolut
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:50
Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise.
M-Audio
Повідомлень: 3614
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 533 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 січ, 2026 17:54
M-Audio написав:
Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise.
2.2%*70% річних для долару та фунтів, 0.8%*70% для євро. Цього нема у Революту. Плюс необмежені конвертації між валютами, якщо не помиляюсь: Револют за понад 1000 євро протягом плаваючих 30 календарних днів бере відсоток. Можливо вигідніша комісія при пересилці за межі єврозони.
і вайз корисний за диверсифікації ). ще можна підключити сюди Trade Republic або згаданы вище Interactive Brokers. Interactive Brokers для торгівлі тишком нишком краще, бо Trade Republic автоматично утримую податки у європейських юрисдикціях )
adeges
Повідомлень: 4599
З нами з: 14.03.06
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 1072 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:26
А є на форумі десь гілка за Вайз?
Бо щось не знайшов
swan forever
Повідомлень: 1174
З нами з: 27.05.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 167 раз.
Профіль
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:00
swan forever написав:
А є на форумі десь гілка за Вайз?
Бо щось не знайшов
Ця гілка найближча до Вайзу. Пишіть сюди
adeges
Повідомлень: 4599
З нами з: 14.03.06
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 1072 раз.
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 16:33
вот и мне письмо (не)счастья пришло
maniachello
Повідомлень: 525
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 64 раз.
Профіль
