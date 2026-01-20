RSS
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
Ferlakur
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 21:14

Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті
KVV
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:00

  KVV написав:Ferlakur я б ставив на готівку.
в робочий час розпитайте в чаті

Прєдчувствія єго нє обманулі
