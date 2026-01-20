Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:18
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Прилетів пуш: Вітаємо, вам гарантовано 150000 грн кредитних коштів. Зверніться у найближче відділення.
Це кред ліміт можна підвищити, чи хочуть розвести на кредит готівкою?
Додано: Вів 20 січ, 2026 22:00
|