#<1 ... 899900901902 Додано: Пон 19 січ, 2026 19:30 Если в начале становления формальных операций дети могут с трудом решить классическую логическую задачу: «Волосы Коли светлее, чем у Миши, но темнее, чем у Артема. У кого из них волосы темнее всех — у Коли, Миши или Артема?», то к концу периода подростки демонстрируют систематический подход в мышлении.



Е. Пил приводит описание рассуждений младших и старших подростков о следующем событии: «Только храбрым летчикам разрешается летать над высокими горами. Пилот одного истребителя, пролетая над Альпами, врезался в канатную дорогу и порвал главный трос, из-за чего несколько кабинок упали вниз на ледник. Погибло несколько человек». Дети с конкретно-операциональным мышлением отвечали примерно так: «Я думаю, этот пилот не очень хорошо летал».



Подростки, мышление которых уже соответствовало уровню формальных операций, рассуждали, высказывая серию гипотез: «Может быть, он не знал, что на его пути находится канатная дорога, или летел слишком низко. Возможно еще, что перед стартом или уже во время полета у него испортился компас, поэтому он сбился с курса и врезался в трос» [106].



Рациональное мышление позволяет подростку рассмотреть несколько причин события, проанализировав вероятность каждого из вариантов и сконструировать последовательность произошедшего. Масштабное изучение мышления подростков показало, что менее половины из них находится на уровне формально-логического мышления, а многие взрослые так и не достигают формальных операций и используют системное логическое мышление лишь в некоторых ситуациях.



Неспособность достичь формализации мышления обычно связана с ограниченностью интеллектуальных способностей различного генеза и нестимулирующим, обедненным культурным окружением. Анализируя данные Пиаже, исследователи подчеркивают, что подростков, с которыми работал мастер, окружала интеллектуально обогащенная среда (эрудированные люди, интеллектуальная деятельность, стимуляция познавательной активности), что позволило констатировать у большинства подростков развитое формальнологическое мышление.



При этом сам Пиаже считает, что способность к формально-логическому мышлению может проявляться не всегда, а лишь в значимых или вызывающих неподдельный интерес ситуациях.



Способность продуцировать идеи и развивать их также связана с достижением формальных операций. Только с появлением в мышлении символов второго уровня (символы для обозначения символов) дети начинают адекватно понимать метафоры, карикатуры и многозначность знакового мира сознания.



Способность отличить возможное от реального позволяет подростку не только понять, что значит быть взрослым, но и представить, каким он может стать, особенно в идеальных условиях. Постоянно сравнивая то, что есть, с тем, что могло бы быть, подростки становятся чрезвычайно критичны в отношении взрослых и превращаются в бунтарей-идеалистов.



Многие авторы считают, что полное развитие самосознания невозможно до тех пор, пока подросток не достигнет в своем когнитивном развитии стадии формальных операций. Благодаря гипотетико-дедуктивному мышлению адаптация подростка во взрослой жизни становится более полной и адекватной. Таким образом, стадия формальных операций задает следующие характеристики мышления.





„Логичность мышления: окончательное разделение формы и содержания знания, способность строить мысленные предположения о взаимном влиянии переменных и устанавливать причинноследственные отношения, учитывая все значимые факты.





Гипотетичность мышления: возникновение способности действовать с гипотезами, выдвигать и доказывать их, создавать идеи.





Комбинаторность мышления: формирование способности к комбинаторике (классификации классификаций), оперированию объектами, отношениями и предположениями; способность выявить связь между двумя и более переменными.





Обратимость мышления: достижение синтеза двух форм обратимости: инверсии (обратность) и реципрокности (взаимность), способность действовать в плане возможности, возвращаясь к исходной позиции и одновременно мысленно удерживать прямое и обратное действие.





Интроспективность мышления: способность размышлять о собственном мышлении, развитие интеллектуальной рефлексии.





Гибкость мышления: способность предлагать различные интерпретации событий и прослеживать логику рассуждений каждого из участников ситуации, децентрация.





Абстрактность мышления: развитие способности применять символы для замещения символов, формирование абстракции нового уровня как выход за границы возможного.

Wirująświatła

Повідомлень: 31276 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2533 раз. Подякували: 3515 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 січ, 2026 21:04 Re: Психологія та саморозвиток самоперепрограмування

Wirująświatła
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:04
самоперепрограмування

flyman

Повідомлень: 42149 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1625 раз. Подякували: 2874 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 січ, 2026 21:24 flyman написав: самоперепрограмування

flyman
Додано: Вів 20 січ, 2026 21:24

самоперепрограмування



про секты будет интересно бандерлогу



Видео — это лекция профессора Цзяна Сюэциня (реконструированная с синтетическим голосом) о 21-дневном протоколе элитного перепрограммирования. Это шаг после "рас-программирования", чтобы стабилизировать поведение, восстановить контроль под давлением и предотвратить влияние среды. Лекция объясняет, почему мозг всегда работает по программам, и как элиты перепрограммируют принятие решений, игнорируя мотивацию или аффирмации.



Ключевые моменты:

- Недостаток новых программ приводит к дрейфу и нестабильности.

- Перепрограммирование фокусируется на скорости решений, толерантности к риску и реакции на неопределённость.

- 21-дневный цикл: Неделя 1 — прерывание автоматических паттернов; Неделя 2 — замена эмоций на критерии; Неделя 3 — тестирование под стрессом.

- Большинство терпит неудачу из-за избегания дискомфорта; успех даёт предсказуемое поведение.



Лекция подчёркивает, что контроль — предпосылка для рычагов влияния в системах.

Рас-программирование (deprogramming) — это термин из психологии и социальной работы, обозначающий процесс удаления или нейтрализации вредных убеждений, стереотипов или поведенческих паттернов, навязанных внешними факторами, такими как культы, манипулятивные группы, пропаганда или травматический опыт. Это не официальный медицинский термин, а скорее метод интервенции, часто используемый для помощи людям, вышедшим из сект или токсичных сред. Цель — помочь человеку восстановить критическое мышление и самостоятельность.



### Краткая история и контекст

- **Происхождение**: Термин популяризировал Тед Патрик в 1970-е годы в США как метод "вытаскивания" людей из религиозных культов (например, "Дети Бога" или сайентологии). Это включало изоляцию, беседы и конфронтацию с ложными убеждениями. В современном контексте (2020-е) это расширилось на де-программирование от экстремизма, зависимости от соцсетей или травм.

- **Методы**: Обычно включает когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), разговоры с экспертами и поддержку семьи. Не всегда добровольное — в прошлом иногда использовали принудительные методы, что вызвало этические споры.

- **В психологии**: Связан с концепцией "промывания мозгов" (brainwashing) и восстановлением автономии. В подростковом возрасте это может касаться удаления стереотипов из соцсетей или травм.



В видео, которое вы упоминали ранее (лекция о перепрограммировании), "рас-программирование" описывается как предварительный шаг для очистки от старых паттернов перед внедрением новых, программ поведения.



### Примеры методов де-программирования



Де-программирование (deprogramming) — это процесс помощи людям, подвергшимся манипуляции (часто в культах или токсичных группах), для восстановления критического мышления и автономии. Методы эволюционировали от принудительных (1970-е) к добровольным и эмпатичным (современные подходы). Ниже приведены ключевые примеры, основанные на психологических практиках. Важно отметить, что принудительные методы (классическое deprogramming) считаются устаревшими и неэтичными, часто приводящими к дополнительной травме, и запрещены в многих странах. Современные подходы фокусируются на добровольном участии, эмпатии и информации.



#### 1. **Классическое де-программирование (принудительный подход)**

- **Описание**: Это ранний метод (1970-е годы), разработанный Тедом Патриком. Человека изолируют (иногда принудительно, с похищением), удерживают в безопасном месте под присмотром, где де-программер, бывшие члены группы и семья предоставляют информацию о манипуляциях культа. Цель — прервать "промывание мозгов" через конфронтацию и факты. Процесс длится несколько дней, до "пробуждения" (или симуляции его).

- **Пример**: Человека держат в комнате, где обсуждают противоречия в учении группы, показывают видео или документы о вреде культа.

- **Критика**: Метод травматичен, нарушает права и может привести к юридическим проблемам (обвинения в похищении). К 1980-м годам он был заменён мягкими подходами.



#### 2. **Выходное консультирование (exit counseling)**

- **Описание**: Добровольный, некоэрсивный метод (с 1980-х годов). Человек встречается с консультантом (часто бывшим членом группы), который предоставляет информацию о механизмах контроля в культах, без давления. Фокус на образовании: объяснение тактик вербовки, манипуляции и негативных последствий. Процесс длится дни или недели, с акцентом на восстановление критического мышления.

- **Пример**: Консультант показывает, как группы используют "промывание мозгов" (гипноз, повторение, изоляцию), и помогает человеку увидеть противоречия в учении. Семья участвует, но без принуждения.

- **Критика**: Более этичный, но требует добровольного участия, что не всегда возможно в сильной манипуляции.



#### 3. **Стратегический интерактивный подход (Strategic Interactive Approach, SIA)**

- **Описание**: Современный метод (разработан Стивеном Хассаном в 1980–1990-е), фокусируется на эмпатии, доверии и вопросах. Вместо конфронтации — построение отношений с семьёй, где задают открытые вопросы, чтобы человек сам усомнился в убеждениях. Цель — восстановить "аутентичное я" через рефлексию, без изоляции.

- **Пример**: Поддерживать безопасные отношения, проявлять любопытство ("Почему ты думаешь так?"), предоставлять альтернативы (книги, видео о культах) и помогать найти "выходы" (поддержка после выхода). SIA отличает "культовое я" от "аутентичного", интегрируя здоровые части.

- **Критика**: Эффективный и этичный, но требует времени и подготовки; не всегда работает с глубоко индоктринированными.



#### 4. **Теоретические подходы (например, модель триединого мозга)**

- **Описание**: Анализ де-программирования через модель триединого мозга (рептильный, лимбический, неокортекс). Де-программеры стимулируют неокортекс (критическое мышление) через информацию, чтобы преодолеть эмоциональный контроль (лимбическая система).

- **Пример**: Показать противоречия в учении, чтобы "включить" рациональное мышление и снизить эмоциональную привязанность.

- **Критика**: Полезен для понимания, но слишком упрощённый; не всегда применяется на практике.



Эти методы используются в психологии для помощи жертвам манипуляции, но требуют профессионалов. Если это для личного случая, обратитесь к специалистам, таким как культ-эксперты или психотерапевты.





крч когнитивная терапия



### Книги Стивена Хассана: Обзор основных работ



Стивен Алан Хассен (Steven Alan Hassan, р. 1954) — американский психолог, консультант по выходу из деструктивных культов и автор нескольких книг о контроле сознания, манипуляции и де-программировании. Его работы основаны на личном опыте (он был членом секты Муна в юности) и профессиональной практике. Основные книги — это практические руководства по распознаванию и противостоянию культам. Ниже я кратко опишу ключевые из них, с акцентом на содержание, отзывы и критику. Его книги переведены на русский и доступны онлайн (например, на Koob.ru или Azbyka.ru).



#### 1. **"Борьба с культовым контролем сознания" (Combating Cult Mind Control, 1988, переиздана в 2015)**

- **Содержание**: Книга — бестселлер о механизмах контроля сознания в сектах. Хассен описывает свою историю в секте Муна, модель BITE (Behavior, Information, Thought, Emotion control) для анализа манипуляции и методы де-программирования. Это руководство по защите от культов, спасению близких и выздоровлению, с примерами из разных сект (сайентология, Муна и т.д.). Фокус на том, как культы используют психологию для удержания членов.

- **Отзывы зрителей**: Читатели хвалят за практичность и глазооткрывающий эффект: "Помогла понять, как секты манипулируют" (Reddit). Многие отмечают: "Книга спасла мою жизнь" от бывших членов сект. Рейтинг на Goodreads — 4.1/5 (из 1.5 тыс. отзывов).

- **Критика**: Положительная: Получила отзывы в "Lancet" и "American Journal of Psychiatry" как ценный ресурс. Отрицательная: Некоторые критики (в т.ч. из сект) обвиняют в предвзятости и "антирелигиозности". Современные рецензии отмечают устаревшие методы де-программирования, но хвалят модель BITE как актуальную.



#### 2. **"Освобождение от психологического насилия" (Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves, 2000)**

- **Содержание**: Продолжение первой книги, где Хассен представляет "Стратегический интерактивный подход" (SIA) — некоэрсивный метод помощи жертвам культов. Книга объясняет, как распознавать манипуляцию, строить доверие и помогать близким выходить из групп без принуждения. Примеры из практики, включая работу с семьями, и критика деструктивных сект. Фокус на эмпатии и образовании.

- **Отзывы зрителей**: Читатели ценят как "практическое руководство": "Ясная, точная книга с примерами" (Goodreads, рейтинг 3.9/5). Многие отмечают: "Помогла спасти друзей от сект".

- **Критика**: Положительная: "Лучший анализ контроля сознания без истерии" (рецензия на Azbyka.ru). Отрицательная: Некоторые видят в ней "слишком мягкий подход", предпочитая жёсткие методы; критики из религиозных групп обвиняют в "антикультизме".



#### 3. **"The Cult of Trump" (2019)**

- **Содержание**: Хассен применяет модель BITE к политическим феноменам, анализируя "культ" вокруг Дональда Трампа как пример массовой манипуляции. Книга объясняет, как риторика, СМИ и лидерство создают лояльность, сравнивая с сектами. Фокус на психологических механизмах и способах помощи "пострадавшим".

- **Отзывы зрителей**: Смешанные: Сторонники Трампа критикуют как "политическую атаку", противники хвалят: "Открывает глаза на манипуляцию" (Goodreads, 4.1/5).

- **Критика**: Положительная: "Актуальный анализ" в EU Reporter (2024). Отрицательная: Обвинения в предвзятости и "психологизации политики"; некоторые видят упрощение сложных феноменов.



Хассен продолжает публиковать обновления (например, в 2024 о "Twisted Beliefs"). Его книги — практические, но с психоаналитическим уклоном. Рекомендую начинать с "Борьбы с культовым контролем сознания" для понимания де-программирования.



Модель BITE (Behavior, Information, Thought, Emotion control) — это аналитическая рамка, разработанная американским психологом и экспертом по деструктивным культам Стивеном Хассаном. Она описана в его книгах, таких как "Combating Cult Mind Control" (1988, переиздана в 2015) и "Freedom of Mind" (2012). Модель предназначена для идентификации механизмов контроля сознания в группах, включая религиозные секты, политические движения, токсичные отношения или даже корпоративные культуры. Хассан подчёркивает, что такие группы манипулируют четырьмя аспектами человеческой психики, чтобы удерживать членов и подавлять критическое мышление. Модель не диагностическая, а инструмент для анализа и помощи жертвам.



### Компоненты модели BITE

Модель разделена на четыре категории контроля. Каждая включает конкретные тактики, которые Хассен иллюстрирует примерами из реальной практики.



1. **Контроль поведения (Behavior Control)**: Группа регулирует повседневные действия членов, чтобы ограничить свободу и создать зависимость. Примеры:

- Жёсткий распорядок дня (когда есть, спать, работать).

- Финансовый контроль (требование отдавать деньги или имущество).

- Изоляция от внешнего мира (запрет на общение с "неверующими").

- Физические наказания или поощрения за лояльность.

Цель — сделать поведение предсказуемым и подчинённым лидеру.



2. **Контроль информации (Information Control)**: Манипуляция доступом к данным, чтобы изолировать от альтернативных взглядов. Примеры:

- Лживые обещания или дезинформация о внешнем мире.

- Запрет на чтение "враждебных" источников (книги, СМИ).

- Исповедальные практики (члены делятся секретами, которые используются для шантажа).

- Пропаганда внутри группы (культ лидера как "спасителя").

Это создаёт "пузырь", где правда искажается.



3. **Контроль мышления (Thought Control)**: Перепрограммирование убеждений, чтобы подавить критику. Примеры:

- Дихотомия "мы vs. они" (группа — добро, внешний мир — зло).

- Мантраы, медитации или повторяющиеся фразы для подавления сомнений.

- Запрет на негативные мысли о лидере (самоцензура).

- "Thought-stopping" техники (например, молитвы для отвлечения от сомнений).

Цель — сделать мышление конформистским и лояльным.



4. **Контроль эмоций (Emotion Control)**: Манипуляция чувствами для создания зависимости. Примеры:

- Вызывание вины или страха (угрозы ада, изгнания).

- Любовь-бомбардировка (избыточная похвала для новичков).

- Контроль отношений (запрет на "неподходящие" связи).

- Эмоциональное выгорание через интенсивные практики.

Это делает членов эмоционально зависимыми от группы.



### Применение модели

Хассан использует BITE для анализа групп: чем больше элементов, тем деструктивнее группа. Модель применяется в терапии (выходное консультирование), образовании и юридических делах. В "The Cult of Trump" (2019) он применяет её к политическим движениям, показывая, как риторика создаёт эмоциональный контроль. В контексте подростков модель помогает распознавать манипуляцию в онлайн-группах или токсичных отношениях.



Если нужны книги Хассана для чтения, рекомендую начать с "Combating Cult Mind Control" — она основная.



крч когнитивная терапия

беда этих теорий в их излишней ментальности. счастье, радость, доброту, любовь-морковь и прочие высшие эмоции невозможно осознать и смоделировать умом. Хоть 500 книг об этом прочитай. Практика психологии не в том чтобы дать человеку как можно больше знаний. Иногда знания бывают вредны.

Wirująświatła

