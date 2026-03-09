RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Revolut

Revolut
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 22:04

  klug написав:
  Rasputin Ioan написав:подала відповідні запити до контролюючих органів США (OCC та FDIC)

Можливо з ними простіше буде домовитися , ніж з НБУ :roll:

Тут, вероятно, не в НБУ дело, а в том, что законодательство Украины в принципе не позволяет работу иностранных банков на своей территории. Только открывать независимое юридическое лицо в украинской юрисдикции, и получать для него банковскую лицензию. Ну и операции, конечно, тоже проводить независимо. Скорее всего, это совсем не вписывается в бизнес-процессы финтеха, вот они и не стали.
Впрочем, с их подходами к проверкам и финмону, пусть они лучше и идут.. в США.
M-Audio
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 23.03.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 22:54

Re: Revolut

  M-Audio написав:законодательство Украины в принципе не позволяет работу иностранных банков на своей территории

А что именно называется "работой банка"? Давно уже любому резиденту Украины разрешено иметь счёт в иностранном банке, пользоваться всеми его услугами и даже деньги с украинского банка на этот счёт переводить. Насколько я слышал, обычные те же польские банки спокойно открывают такие счета на украинский загранпаспорт и основная сложность - это для регистрации физически прийти в отделение. Очень сомневаюсь, что НБУ им выписывал какие-то специальные разрешения. Чем это отличается от работы Revolut в Украине? Больше всё таки смахивает на особенность самого Revolut отказываться от клиентов, если вдруг ему почудится, что не всё идеально гладко.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6735
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (152)
09.03.2026 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.