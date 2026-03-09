|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 09 бер, 2026 22:04
klug написав: Rasputin Ioan написав:
подала відповідні запити до контролюючих органів США (OCC та FDIC)
Можливо з ними простіше буде домовитися , ніж з НБУ
Тут, вероятно, не в НБУ дело, а в том, что законодательство Украины в принципе не позволяет работу иностранных банков на своей территории. Только открывать независимое юридическое лицо в украинской юрисдикции, и получать для него банковскую лицензию. Ну и операции, конечно, тоже проводить независимо. Скорее всего, это совсем не вписывается в бизнес-процессы финтеха, вот они и не стали.
Впрочем, с их подходами к проверкам и финмону, пусть они лучше и идут.. в США.
Додано: Пон 09 бер, 2026 22:54
M-Audio написав:
законодательство Украины в принципе не позволяет работу иностранных банков на своей территории
А что именно называется "работой банка"? Давно уже любому резиденту Украины разрешено иметь счёт в иностранном банке, пользоваться всеми его услугами и даже деньги с украинского банка на этот счёт переводить. Насколько я слышал, обычные те же польские банки спокойно открывают такие счета на украинский загранпаспорт и основная сложность - это для регистрации физически прийти в отделение. Очень сомневаюсь, что НБУ им выписывал какие-то специальные разрешения. Чем это отличается от работы Revolut в Украине? Больше всё таки смахивает на особенность самого Revolut отказываться от клиентов, если вдруг ему почудится, что не всё идеально гладко.
