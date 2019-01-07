Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: П'ят 07 кві, 2017 14:55
Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом
Прибыль за март составила ≈141,18%
Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
Додано: Суб 22 кві, 2017 13:02
Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом
Приумножьте свой капитал, не заплатив при этом ни копейки вознаграждения или предоплаты! Мы открываем неделю бесплатных сигналов.
Наша новая стратегия торговли позволяет стабильно увеличивать баланс в 2-3 раза всего за месяц! Наши результаты не дадут соврать. И вы сами убедитесь в этом, протестировав наши сигналы.
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Додано: Сер 10 тра, 2017 09:25
Прибыль за апрель составила ≈107,2%
Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
Додано: Сер 07 чер, 2017 16:19
Прибыль за май составила ≈168,23%
Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
Додано: Суб 08 лип, 2017 22:58
Прибыль за июнь составила ≈118,17%
Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:08
Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом
Бинарные опционы запретил же регулятор ЦБ РФ, назвав их лохотроном
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