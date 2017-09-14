за попередньою інформацією, в Запоріжжі вчора, 7 грудня, було знайдено тіло чоловіка 1968 року народження з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний співробітник військкомату 1983 року народження.
Вспомнили детский сад? Как раз тот уровень. Хотя этот пост явно к вам не относился, но вам захотелось проявить ... высокий интеллект? тонкое чувство юмора?
Shaman написав:........... друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь. В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов. И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего. И в Нюрнберге вермахт не был признан преступной организацией. Хотя после организованной в 1995 году гамбургским Институтом социальных исследований выставка с ясным и чётким названием — «Война на уничтожение. Преступления вермахта в 1941—1944 годах» взгляды на вермахт стали меняться (если верить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%C2%AB%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%C2%BB). Причём именно из-за разницы способов ведения войны на Западе и на Востоке. Хотя тут некоторые считают, что власть нацистов была бы лучше. Остальные посты содержат такие же глубокие мысли. Комментировать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 гру, 2025 02:10, всього редагувалось 3 разів.
ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?
Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?
alex_dvornichenko написав:....... ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?
Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?
Не совсем так. Скорее, потому что появился интерес к ним. Или их действия стали сильно задевать чьи-то интересы.