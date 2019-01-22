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Бинарные опционы. Сигналы,
обучение, управление счётом

Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2017 14:55

Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом

Прибыль за март составила ≈141,18%

Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
http://option-du.com/binary-results
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Повідомлень: 37
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Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2017 13:02

Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом

Приумножьте свой капитал, не заплатив при этом ни копейки вознаграждения или предоплаты! Мы открываем неделю бесплатных сигналов.

Наша новая стратегия торговли позволяет стабильно увеличивать баланс в 2-3 раза всего за месяц! Наши результаты не дадут соврать. И вы сами убедитесь в этом, протестировав наши сигналы.

Когда: 24-28 апреля, с 10:00 до 00:00 МСК ежедневно.

Для записи обращайтесь по нижеуказанным контактам:

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Сайт: option-du.com
+79149555858
+79149555858
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Повідомлень: 37
З нами з: 27.05.15
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 09:25

Прибыль за апрель составила ≈107,2%

Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
http://option-du.com/binary-results
option_du
 
Повідомлень: 37
З нами з: 27.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2017 16:19

Прибыль за май составила ≈168,23%

Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
http://option-du.com/binary-results
option_du
 
Повідомлень: 37
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2017 22:58

Прибыль за июнь составила ≈118,17%

Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
http://option-du.com/binary-results
option_du
 
Повідомлень: 37
З нами з: 27.05.15
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:08

Re: Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом

Бинарные опционы запретил же регулятор ЦБ РФ, назвав их лохотроном
fefelova
 
Повідомлень: 93
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:33

fefelova тогда почему конторы не позакрывались еще?)
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:59

На опционах еще кто-то сидит?
finyr2021
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