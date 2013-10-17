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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:03

Re: Идея Банк

  Aps написав:Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.


які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:15

  greenozon написав:
  Aps написав:Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.


які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%

А чи яйця дійсно золоті?
Продаж через Варшавську біржу зробить банку крутою.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:22

  Квесторе_поверніться написав:Продаж через Варшавську біржу зробить банку крутою.

Или покажет, что актив переоценен.

Интересна причина продажи, или мотивация покупателя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:23

причому (!) покупець - анонім.
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greenozon
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