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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:08

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.

Ну мне повезло - и ее даже не подключали ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.

Дасс, страховочка съест весь гешефт :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:44

Re: Идея Банк

смотрю что разные файлы с тарифами для билявки, со страховкой и без.В чём разница?
to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:30

Re: Идея Банк

  mihasik написав:to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?

см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.):
Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:36

  clientage написав:
  mihasik написав:to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?

см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.):
Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.

Прочитайте далі,а там далі пише дату договору і немає прив'язки до 1 числа,це стосується лише 1 місяця
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:38

Идея готовит к выпуску свою копию монобанка
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:53

  Bosstone написав:Идея готовит к выпуску свою копию монобанка
https://obank.com.ua/

Поки шо темний коник.
Комса2
Оксі
Мега
Поляк мл.
Хто наступний?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:08

  Bosstone написав:Идея готовит к выпуску свою копию монобанка
https://obank.com.ua/

Должны были еще в августе запустить, но что-то там затягивается
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:14

Re: Идея Банк

  Bosstone написав:Я бы пумб, а-банк и фарс сюда тоже добавил.

Братків можна - там тільки через мобільний додаток.
А Ахметбая і Фарс ніззя.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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