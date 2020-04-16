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Продаж боргів
поставили поза законом

Продаж боргів поставили поза законом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2016 17:27

Продаж боргів поставили поза законом

Пропонуємо до обговорення:
Суд визнав протизаконним продаж банками кредитів громадян факторинговим компаніям

Дивися повний текст Продаж боргів поставили поза законом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2016 17:27

Це все "чудово", а можна номер справи, щоб ознайомитись з повним текстом Рішення?
bylen_taras
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 23:45

Підскажіть номер справи, щоб побачити саме рішення
allahorbej
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:44

Цікаво, як у інших країнах ЄС розв"язують це питання.
z_kinash
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