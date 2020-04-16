Суд визнав протизаконним продаж банками кредитів громадян факторинговим компаніям
Дивися повний текст Продаж боргів поставили поза законом.
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Додано: Вів 08 бер, 2016 17:27
Продаж боргів поставили поза законом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж боргів поставили поза законом.
Додано: Вів 08 бер, 2016 17:27
Це все "чудово", а можна номер справи, щоб ознайомитись з повним текстом Рішення?
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