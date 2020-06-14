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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:57

Re: Радабанк

  proftpd66 написав:Пополнение карт рады п2п с коммисом 0.5%?


яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:23

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Пополнение карт рады п2п с коммисом 0.5%?


яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план


я хочу провести быстро обмен.
1) С гривы наликом и/или гривна на карте другого банка. В доллар на Раде
Куда бежать и куда ехать чтобы без коммиса? Это нельзя сделать?

СЕП не подходит, надо делать быыстро.

2,а) если СЕП отправлен быстро с Газа на Рада. Засчита слива без овера будет на след. день или в тот же день до 16:00?? или надо жать 1+ день?

2) я хочу доллар в раде поменять на гривну и вывести в другой банк или снять. Как это сделать?

Нафига они сделали палки в колеса с комиссиями ?

надо держать деньги в банке, а вывести нельзя никуда?

ЗЫ: куета. Лучше Газа нету ничего! Дожились :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:38

лимит есть по операциям? по п2п или выдача??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:31

Re: Радабанк

  candidat написав:а в другом - один вкладчик на 2 млн. И он ищет надежный банк, чтоб не лишиться своих денег

Врядли человек имеющий два миллиона посчитает надежным банк в котором до него не было такой суммы.

Это как раз человек с одной тыщей гривен может не имея ни опыта не знаний понести свою тыщу в плохой банк. Но чтоб таких в тот банк набежало много надо проводить активную компанию обещая золотые горы, что само по себе отдельный показатель для анализа.

Так что лояльность пусть и не ключевой, но показатель.
Mind the gap.
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