яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:57
Re: Радабанк
яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:23
я хочу провести быстро обмен.
1) С гривы наликом и/или гривна на карте другого банка. В доллар на Раде
Куда бежать и куда ехать чтобы без коммиса? Это нельзя сделать?
СЕП не подходит, надо делать быыстро.
2,а) если СЕП отправлен быстро с Газа на Рада. Засчита слива без овера будет на след. день или в тот же день до 16:00?? или надо жать 1+ день?
2) я хочу доллар в раде поменять на гривну и вывести в другой банк или снять. Как это сделать?
Нафига они сделали палки в колеса с комиссиями ?
надо держать деньги в банке, а вывести нельзя никуда?
ЗЫ: куета. Лучше Газа нету ничего! Дожились
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:38
лимит есть по операциям? по п2п или выдача??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:31
Re: Радабанк
Врядли человек имеющий два миллиона посчитает надежным банк в котором до него не было такой суммы.
Это как раз человек с одной тыщей гривен может не имея ни опыта не знаний понести свою тыщу в плохой банк. Но чтоб таких в тот банк набежало много надо проводить активную компанию обещая золотые горы, что само по себе отдельный показатель для анализа.
Так что лояльность пусть и не ключевой, но показатель.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:03
proftpd66
Відкриваєте дві депокарти в грн та доларі( перед цим відкривши депо на мін суму 10₴ та 10$) і валютообмін між ними буде без комісій , але вхід без комісії тільки налом, а вихід теж або через касу, а для гривні - банкомат, або переказ в ІБ на карту пумба начебто за 2 грн було( не залежно від суми)
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:09
Re: Радабанк
самое время ставить столбы, если, конечно, условия пополнения не поменяют
Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:32
Re: Радабанк
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:30
Re: Радабанк
Прям просится: "запомните этот твит!" (с)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:43
Так там процент менше 10%. Ні?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:44
Re: Радабанк
На сроки более полугода она даже ещё меньше - так что самое время столбить
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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